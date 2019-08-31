كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وبروز التجاعيد حولها، تعتبر من أكثر المشكلات شيوعاً لدى النساء. وفي كثير من الأحيان تتسبّب هذه المشكلة في فقدان الثقة بالنفس لدى المرأة، الأمر الذي يسبب القلق الدائم، لا سيما اللواتي يعرن اهتماماً كبيراً لجمالهن وإطلالتهن. فتلجأ غالبيتهن الى اخفاء هذه المشكلة من خلال تطبيق حيل المكياج. ولكن، مع التطور في الطب التجميلي وانتشار الكريمات التي تعنى بجمال المرأة وخصوصاً علاج مشكلة اسوداد منطقة حول العينين، وأيضاً التخلص من التجاعيد حولها، ننصحك بتطبيق كريمات العناية بالبشرة الخاصّة بالعينين والتي تعمل بشكل أساسي على التخلص من الهالات السوداء.



أفضل كريم لتجاعيد العين والهالات من أحدث الإصدارات





أفضل كريم لتجاعيد العين والهالات من كنوز البحر:

يتميز كريم البحر الميت لكونتور العين من جون، بغناه بالمعادن وأملاح البحر الميت بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية. وهو مستحضر طبيعي يختص بمنطقة حول العين، تلك المنطقة الرقيقة التي تخف فيها الألياف بحيث يسهل تجعيدها وترهلها بعد تعرضها للارهاق والتعب والسهر. فهذا الكريم يزيل علامات التجاعيد حول العين، ويحافظ على رطوبة المنطقة تحت الجلد وحول العين. كما أنه يعمل على تجديد وتنشيط الخلايا والتخلص من الهالات السوداء والانتفاخات حول منطقة العين؛ مما يعطيك مظهراً أكثر شباباً .

طريقة الاستخدام:

عند الصباح، ادهني كريم العين برقة وبحركات دائرية حول منطقة العينين. يستخدم يومياً.

كريم البحر الميت لكونتور العين من جون

تسوقي من المول.كوم بسعر 132.30 ريال سعودي.



أفضل سيروم مفتح ومعالج تجاعيد العين والهالات السوداء لنظرة مضيئة

سيروم مفتح ومعالج الإنتفاخ والسواد لمدار العين من بيرل كوين، يتميز بتركيبته الغنية بفيتامين سي وحمض الهيالورونيك. سيروم عالي الجودة وله تأثير فعّال في علاج الهالات السوداء والانتفاخات حول العينين بوقت قصير. إضافة إلى أنه يعمل على شد وتفتيح منطقة حول العينين، ويغذيها ويرطّبها وأيضاً ينعمها، مما يمنح المرأة نظرة مشعة ومضيئة. هذا السيروم مناسب لجميع أنواع البشرة.

طريقة الاستخدام:

يتم وضع 2-3 نقاط على رأس الاصبع ويطبق على بشرة نظيفة حول العينين. ويستعمل مرتين يومياً (صباحاً ومساءاً). كما وينصح بعدم استخدامه على البشرة المتهيجة ويجب غسل اليدين جيداً عند ملامسته للعينين. كما ويجب حفظه في الثلاجة قبل الاستخدام.

سيروم مفتح ومعالج الإنتفاخ والسواد لمدار العين من بيرل كوين

تسوقي من المول.كوم بسعر 114.45 ريال سعودي.

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أفضل كريم لتجاعيد العين والهالات بتركيبة عضوية

يعد كريم العين الثلاثي العضوي من ايفا ناتورا من الكريمات العضوية الطبيعية بنسبة 99% ولا يحتوي على اي مواد كيميائية ضارة؛ إذ تم تحضيره من الفليفلة الحمراء. وهو غني بالفيتامينات A,B1,B2,B3,B5,B6,B9,C التي تعمل على تجديد وترطيب محيط العين. ويمتاز هذا الكريم بفاعليته الثلاثية التي تساعد في إزالة الهالات السوداء بفضل احتوائة على فيتامين C والانتفاخات والخطوط الرفيعة حول العينين، ومنحها مظهراً أكثر صحة وإشراقاً. تم انتاجه بتقنية الليبوزوم.

طريقة الاستخدام:

يستخدم مرتين صباحاً ومساءًا عن طريق وضعة على محيط العين برفق حتى يمتصه الجلد.

هذا الكريم يناسب جميع أنواع البشرة، خصوصاً الحساسة؛ حيث تركيبته خالية من الكحول والمواد العطرية - الغولتين - المركبات الحيوانية - البارابين - كبريتات الصوديوم - السيليكون - يوريا - التعديل الوراثي - البولي ايثيلين - الفينوكسي إيثانول - البتروكيماويات - الايثانول امين.

كريم العين الثلاثي العضوي ايفا ناتورا

تسوقي من المول.كوم بسعر 187.95 ريال سعودي.



كلما اعتدت على استخدام كريم العين بانتظام وفي سن مبكرة وتحديداً في السن العشرين، فسوف تخففي من ظهور الهالات السوداء وعلامات التجاعيد المبكرة لوقت طويل. كما وينصح الخبراء وأطباء الجلد، باختيار كريم مناسب ذو جودة عالية للعناية بتلك المنطقة، مع تركيبة غنية بالمكونات الفعالة.

وربما سبق لك أن جربت العديد من الكريمات وسئمت منها من دون أي نتيجة، إلّا أننا اليوم، قدمنا لك أفضل كريمات لتجاعيد العين والهالات السوداء من أجدد الإصدارات وأشهر الماركات، لا شك أنها ستساعدك في تحقيق هدفك. لا تترددي في اختيار واحد منها لنظرة أكثر إشراقاً.

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