افضل عطر نسائي جذاب لامرأة تأسر القلوب

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - افضل عطر نسائي جذاب، ومن أجمل العطور الفرنسية التي تحتضن المرأة الرومانسية بنغمات عطرية تأسر القلوب وتكفل لك حضوراً لافتاً أينما حللت، اخترناها لك لتكملي إطلالتك الساحرة، وتنعمي بروائح تجمع بين الأنوثة تارةً وبين الجاذبية الأخاذة تارة أخرى.
افضل عطر نسائي جذاب بالصور
أفضل عطر نسائي جذاب بنغمات ناعمة:
للمرأة المشرقة دائماً، وتبحث عن عطر بمزيج من الروائح المنعشة وبنفحات سحرية تحتضنها، إليك ماء عطر جادور للنساء من ديور، الذي يمتاز بمزيج من روائح الفواكه والزهور فهو خليط بين اليوسفي والبرغموت والكثير من الزهور التي تضفي للعطر رائحة منعشة، يعتبر عطر جادور من ديور من أشهر العطور العصرية؛ إذ يضفي الكثير من الأنوثة ويجعلك دائماً مشرقة ومتألقة. كما ويعتبر هذا العطر من أرقى العطور النسائية على الإطلاق. لذلك، ننصحك باستعمال عطر جادور من كريستيان ديور كعطر يومي.
تسوقي من المول.كوم بسعر 418.40 ريال سعودي.
افضل عطر نسائي لامراة لا تقاوم
كهمس نسمات معطرة بشذى رقيق يبعث عطر داهلي ديفين نكتار آو دي برفيوم للنساء من جيفنشي، إحساس لا يقاوم بنفحات زهرة الداليا الرائعة. هذا العطر مصمم للمرأة المتألقة ذات الحضور الرائع والجذاب، الذي يشبه الشمس بأشعته الساحرة والرمال الذهبية الممتدة بلا نهاية. فعطر داهلي ديفين يرمز للفخامة والأنوثة في الوقت ذاته، يبدأ برائحة زهور الميموزا الذهبية والفل وأخشاب الصندل من لمسة كريمية من حبوب التونكا والفانيلا والمسك.
تسوقي من المول.كوم بسعر 274.37 ريال سعودي.
أفضل عطر نسائي بنغمات الياسمين:
ترغبين برائحة أنثوية مثيرة ومنعشة في الوقت ذاته، تجعلك تلفتين الأنظار وتحبسين الأنفاس أينما كنت، إليك أجمل العطور الفرنسية والعالمية وأكثرها سحراً هو عطر نمبر فايف أود تواليت للنساء من شانيل؛ بفضل رائحته المثيرة والغامضة. ويتميّز هذا العطر بأنه فريد ونابض بالأنوثة.
تسوقي من المول.كوم بسعر 618.45 ريال سعودي.
افضل عطر لامرأة متميزة:
لعاشقات التميّز والأناقة، اللواتي يبحثن عن عطر يضاعف من جاذبيتهن ومثالي لأوقات النهار ومناسب للأجواء الحارة والباردة، إليك عطر ميراكل أودي برفيوم من لانكوم، الذي يجمع بين الزهور والبهارات والحمضيات لتتنقلي بين رقة الزهور وانتعاش الحمضيات وحرارة البهارات. أما عن قاعدة عطر ميراكل فهي تجمع بين عبق المسك والعنبر ونسمات الياسمين العابرة لعطر أكثر ثباتاً وجاذبية.
تسوقي من المول.كوم بسعر382.94 ريال سعودي.
هذه العطور المتميزة التي قدمناها لك، لتختاري منها ما يناسب شخصيتك وميزانيتك وكوني على ثقة، بأنك ستحبسين الأنفاس وتخطفين الأنظار أينما حللت. فلا تترددي في اقتناء افضل عطر نسائي جذاب لتكملي اطلالتك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.