بروتين الشعر الأفضل... تعرفي إليه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - عندما تشعرين بأن شعرك أصبح باهتاً وخفيفاً وخشناً وذات مظهر متعب، فذلك علامة واضحة على أنه بحاجة الى علاج مكثف بالبروتين، الذي يعمل على تعزيز صحة شعرك من خلال مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لتقوية الشعر وإعادة الحيوية واللمعان إليه. ويعد البروتين العلاج الأفضل للشعر الذي يتعرض بكثافة لأدوات التصفيف، وأيضاً للشعر المصبوغ.

انطلاقاً من ذلك، تعرفي الى علاجات بروتين الشعر الأفضل واستخدميها في المنزل باسهل الطرق.



Eufora Nourish Fortifi Keratin Repair

هذا المستحضر هو علاج فعال جداً لإصلاح الشعر التالف والخشن، فهو يشتمل على الكيراتين والبروتينات والكينوا، التي تعمل على تغذية الشعر وتعزيز صحته وإعادة الحيوية واللمعان إليه.

Eufora Nourish Fortifi Keratin Repair



Shea Moisture Manuka Honey & Yogurt Hydrate + Repair Protein Treatment

يمنح هذا المستحضر الرطوبة اللازمة، التي يفتقدها نتيجة تعرضه المستمر للحرارة المرتفعة نتيجة استعمال أدوات تصفيف الشعر. كما أنه مثالي لتنعيم الشعر المجعد والمنفوش وصعب التسريح.

Shea Moisture Manuka Honey



Olaplex Hair Perfector No 3 Repairing Treatment

يتغلغل هذا ا المستحضر داخل الشعر ليعزز مستويات الرطوبة فيه، فيضفي عليه لمعاناً طبيعياً جذاباً. ويوصى به لجميع أنواع الشعر، لكنه موجه خصوصاً لإصلاح الشعر التالف والمصبوغ، الذي يتعرض مباشرة للمواد الكيماوية القاسية والمضرة.

Olaplex Hair Perfector No 3 Repairing Treatment



It's A 10 Miracle Hair Mask

يحتوي قناع الشعر هذا على بروتين القمح الفعال، الذي يمتلك قدرة عالية على التغلغل في الشعر للحصول على نتائج فورية، فهو آمن جداً على الشعر، وبمجرد استخدامه سيجعل شعرك فائق النعومة واللمعان.

It's A 10 Miracle Hair Mask



Kiehl's Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak

إذا كنت ترغبين في علاج شعرك بالبروتين الخفيف، فإن هذا المستحضر هو خيار مثالي لك، فهو يشتمل على زيت الأفوكادو وخلاصة الليمون وزيت الزيتون، وهي مواد تعمل على تقوية الشعر وإعادة التألق إليه، من دون أن يجعله ذات مظهر دهني أو زيتي.

Kiehl's Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak



Davines Living Enzyme Infusion

إنه علاج البروتين المفضل لدى الكثير من مصففي الشعر العالميين، فهو يغذي الشعر من الداخل والخارج، فيجعله ناعماً كالحرير، وهو مثالي للشعر الذي يفتقد بكثرة الى البروتين، لذلك لا تترددي في اعتماده إن كنت تعانين من الشعر الضعيف والمتكسر.

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Davines Living Enzyme Infusion

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