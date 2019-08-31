وفاة الممثلة الأمريكية فاليري هاربر بعد صراع مع السرطان.. وزوجها: لن ننساك أبدا

توفيت الممثلة الأمريكية، فاليري هاربر، أمس، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة والدماغ، عن عمر 80 عامًا والتي ذاع صيتها بفضل مسلسل "ذي ماري تايلر مور شو" The Mary Tyler Moore Show في السبعينيات.

وكتب توني كاشيوتي، زوج هاربر، في رسالة نشرتها ابنتهما بالتبني كريستينا على "تويتر": "توفّيت زوجتي الفاتنة والمحبة منذ 40 عاماً عند الساعة 10:06، بعد صراع مع السرطان نحن لن ننساك أبداً أبداً، فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي".

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وولدت فاليري هاربر في نيويورك، وبدأت مسيرتها كراقصة باليه في فرقة في مانهاتن، ونالت 4 جوائز "إيمي" وجائزة "جولدن جلوب" عن تجسيدها دور "رودا مورجنسترن" في المسلسل، وقد عرض لاحقاً مسلسل يتمحور حول هذه الشخصية.

وأدت أدواراً في برودواي قبل خوض مجال التلفزيون والسينما، ومن أشهر أفلامها "تشابتر 2" Chapter 2 و"ذي لاست ماريد كابل إن أميركا" The Last Married Couple in America .

ومثلت "هاربر" في "ذي ماري تايلر مور شو" The Mary Tyler Moore Show من العام 1970 إلى 1974 قبل أن تتولّى بطولة مسلسل "رودا" Rhoda لأربع سنوات.

وعلمت هاربر، بإصابتها بسرطان في الرئة سنة 2009 وصل إلى دماغها سنة 2013، وقال لها الأطباء آنذاك إنها لن تعيش أكثر من 6 أشهر.