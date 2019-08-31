بعد تجميد البويضات.. يمكن للشباب حفظ حيواناتهم المنوية أيضا: بـ600 جنيه فقط

ريم مهنا، فتاة مصرية أعلنت عن تجميد بويضاتها حتى يمكنها استعادتها بعد ذلك مرة أخرى بعد عثورها على "الزوج المناسب"، أمر أثار تساؤلات كثيرة، ليس بين النساء فقط، بل طال الرجال أيضًا، لتستقبل الفتاة تساؤلًا عن إمكانية احتفاظ الرجال بحيواناتهم المنوية أيضًا.

"هُن" تُجيب في التقرير عن إمكانية تجميد الحيوانات المنوية من عدمه، فوفقًا أحد علماء الأحياء في المملكة المتحدة، الشباب في سن 18 عامًا يجب أن يجمدوا حيواناتهم المنوية ويستخدموها لاحقًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الإنجاب في الكبر.

وحسب صحيفة "بي بي سي"، "مع تقدم الرجل في العمر، يصبح الحيوان المنوي أكثر عرضة للأخطاء الوراثية، بشكل يزيد من خطر الإصابة بالتوحد، والانفصام، وغيرها من الأمراض".

كيفين سميث الأستاذ بجامعة أبرتاي في دندي، قال إنَّ بنوك الحيوانات المنوية يجب أن تكون متوافرة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

بحث "سميث" نُشر في دورية "الأخلاق الطبية"، وقال فيه إنَّ الزيادة الطفيفة في خطر الإصابة بالأمراض له تأثير كبير على مستوى الأمة بكاملها، ويجب أن يثير الأمر قلقنا على نطاق المجتمع، فالتأثير حقيقي وواضح، ويجب أخذ سن الأبوة بشكل أكثر جدية، وتأثيره على الجيل القادم من الأطفال".

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وتتراوح تكلفة حفظ الحيوانات المنوية بين 150- 200 جنيه إسترليني سنويًا بما يوزاي نحو 40 ألف جنيه، لكن الخدمات الصحية الوطنية يمكن أن تقدم هذه الخدمة بتكلفة أقل.

بدوره، أوضح آلان باسي أستاذ أمراض الذكورة في جامعة "شيفيلد"، أنَّ هذه واحدة من "أسخف الاقتراحات التي سمعتها منذ وقت طويل، فمخاطر الإنجاب في سن متقدم ضئيلة للغاية".

وتابع أستاذ أمراض الذكورة في جامعة شيفيلد: "الحيوانات المنوية لمعظم الرجال لا تتجمد بشكل جيد، وهو أحد أسباب قلة المتبرعين بالحيوانات المنوية. لذا، فمن يجمد حيواناته المنوية في سن 18 ويعود ليستخدمها لاحقا، سيتطلب من زوجته الخضوع لعملية تلقيح صناعي أو أكثر".

من ناحيته، قال الدكتور على عمران، استاذ الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أن تجميد الحيوانات متاح للشباب وأنه يفضل أن يلجأ اليه المصابون بالأمراض السرطانية قبل تناول العلاج الكيماوي أو الاشعاعي، لافتًا إلى أن فرص الشباب في إنتاج الحيوانات المنوية أطول من بويضات الإناث.

وأضاف أستاذ الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أن أسعار التجميد ليست مرتفعة كما هو شائع بل لا تتجاوز الـ600 جنيه، لأنها لا تحتاج إلى تدخل جراحي على عكس تجميد البويضات.