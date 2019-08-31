فاطمة المؤمن تعتمد حذاءً غريبًا مِن موضة خريف عام 2019

تظهر الصيحات على ممشى العروض أولا، بعضها نتقبله من الوهلة الأولى، والبعض الأخر ننظر له بعين الإعجاب وربما الاستغراب، هذا كان رد الفعل على صيحة أحذية الخريف القادم والمعروفة باسم Brogue Inspo بمزيج الأبيض والأسود. وشاع هذا التصميم بين الرجال لكنه ظهر على ممشى عروض خريف وشتاء 2019/2020 كخيار نسائي أنيق. أعطانا كريستيان ديور Christian Dior تجربة أنثوية بمزيج الأبيض والأسود مع كعب القطة المريح، كذلك قدّم دار أزياء توم براون Thom Browne أحذية الـ pump المدبب من الأمام مع تصميم البروغ الكلاسيكي. أما دار أزياء سيمون روشا simone rocha فقدمت خيارًا عصريًّا للخريف، بزوج من الأحذية المصممة من كعب مطاطي يناسب الطقس المتقلب، أما المقدمة فجاءت مزينة بالأربطة السوداء التي أضافت تباينًا مع الجلد الأبيض. تميل المدونة الكويتية إلى تجربة الصيحات الجديدة، حتى وإن كانت غريبة بعض الشيء، لذلك بادرت بانتعال بوت عصري بتصميم مستوحًى من حذاء البروغ أو Brogue Inspo واختارت المزيج اللوني المتوقع رواجه في الخريف، الأبيض مع الأسود. نسقت فاطمة المؤمن البوت الأنيق مع بدلة كلاسيكية باللون الكحلي، وقميص مزخرف بنقوش دقيقة من رالف لوران. نتوقع رواج تصميم حذاء البروغ مع مزيج الأبيض والأسود، لذلك يمكن أن تبادري باقتناء الزوج المناسب لكِ، لا سيّما وأنّ دور الأزياء قدمت تشكيلات كلاسيكية مثل أحذية الـ pump، كما قدمت خيارات عصرية ومريحة مثل بوت رعاة البقر بكعبه المربع، أو حذاء البوت المزدوج بكعب مطاطي مناسب لطقس الخريف.

قد يهمك ايضاً:

دار كريستيان ديور تحتفي بمرور 70 عامًا على إنشائها في معرض مذهل في باريس