صافيناز: مش هارقص في مصر تاني.. سعر الترخيص غالي

قالت الراقصة الاستعراضية صافيناز، إن ارتفاع سعر تراخيص الحفلات والأفراح، أحد أسباب عزوفها عن المشاركة بالحفلات في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المكسب يذهب إلى التراخيص.

وأشارت في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنها تمارس عملها حاليا في أحد الفنادق التي تعاونت معه منذ قدومها إلى مصر.

وأضافت أنها لن ترقص مجددا في حفلات الخاصة أو أفراح مقامة بمصر، إلا مع تخفيض سعر التراخيص.

ويأتي ذلك بعد عدد من القضايا التي رفعت ضد الراقصة الأرمينية في مصر، تارة بسبب ملابسها، وتارة بسبب نشر الفسق، ولكنها في المقابل ترد على تلك الدعاوى عن طرق محاميها.