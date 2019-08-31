قالت الراقصة الاستعراضية صافيناز، إن ارتفاع سعر تراخيص الحفلات والأفراح، أحد أسباب عزوفها عن المشاركة بالحفلات في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المكسب يذهب إلى التراخيص.
وأشارت في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنها تمارس عملها حاليا في أحد الفنادق التي تعاونت معه منذ قدومها إلى مصر.
وأضافت أنها لن ترقص مجددا في حفلات الخاصة أو أفراح مقامة بمصر، إلا مع تخفيض سعر التراخيص.
ويأتي ذلك بعد عدد من القضايا التي رفعت ضد الراقصة الأرمينية في مصر، تارة بسبب ملابسها، وتارة بسبب نشر الفسق، ولكنها في المقابل ترد على تلك الدعاوى عن طرق محاميها.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز: مش هارقص في مصر تاني.. سعر الترخيص غالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.