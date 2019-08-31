بعد خناقة أحمد الشيخ وطليقته.. حكم تأخر الرجل عن دفع نفقة أبناءه

مشادات إلكترونية بين أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي وطليقته، حول نفقة ابنتهما، وسط تأكيد الأخيرة امتناعه عن دفع النقود المستحقة في موعدها، إلا أن طليقها خرج ليؤكد تسديده للنفقة منذ شهرين، وسط تساؤلات حول الحكم الفقهي لتأخر الرجل عن دفع نفقة أبناءه.

وعن حكم الشرع في تلك المسألة الفقهية، أوضح علوي أمين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، أنَّ تأخر الأب عن سداد نفقة أبناءه "حرام شرعًا"، ويأثم على ذلك، مؤكّدًا أنَّه يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله، وتسديد النفقة المستحقة لابنته.

وفي مقطع فيديو نشرته القناة الرسمية لدار اللإتاء بعنوان "ما حكم عدم إنفاق الأب على أبنائه؟" أكتوبر الماضي، تحدث عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى دار الإفتاء، عن ذلك الأمر الفقهي، موضحًا أنَّ ذلك التصرف حرام شرعًا، مستشهدًا بالحديث النبوي "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، و"الثيم" يعني الذنب العظيم.

Advertisements

واستشهد "عويضة"، بالحديث الشريف "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، مشيرا إلى أنَّه يجب على الأب شرعًا الإنفاق طالما كان قادرًا على دفع المال.

يشار إلى أن طليقة أحمد الشيخ طالبته بدفع نفقات ابنته بعدما أعلن خطبته أمس، ليرد عليها بوثيقة تؤكد دفعه لتلك النفقات، وذلك بسبب موجة الانتقادات التي اندلعت ضده، وبسببها استقبل الكثير من التعليقات التي تستنكر إقدامه على تلك الخطوة بعد طلاقه من الفتاة التي أحبها من قبل.