"آية" تندم على العريس الثري: غلطة عمري.. كسلان و"عيلته الغنية بتصرف علينا"

زوجي عاطل ويعتمد على أسرته الغنية"، هكذا روت آية صلاح التي تبلغ من العمر 25 سنة، مأساتها مع زوجها "حامد. ع" خلال تقدمها بطلب للطلاق أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة في بنها.

اشتكت "آية" من عدم تحمل زوجها لمسؤولية بيته وأسرته، واعتماده الكلي على أموال أسرته الغنية، موضحة أنَّ حياتهم تدمرت بعد معاناة والده من مشاكل مادية "والده توقف عن إمداده بالأموال، فأصبح لا ينفق علينا، ولم يتحرك للبحث عن عمل أو توفير مصدر معيشة له ولأسرته".

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آية تطب الطلاق: أنا حامل.. ووالده توقف عن الإنقاق علينا

وعن بداية تعارفهما، روت "آية": "انبهرت بحياته وسيارته الفارهة، واكتفت أن كل ذلك خدعة، اكتشفت أنه عاطل عن العمل وكسول، وعندما طالبته بالسماح لي بالخروج للبحث عن فرصة، اتحانق معايا وقالي: إنتي إتجننتي أنا أهلي من أغنياء البلد"، مضيفة "قللته أنا عاوزة جوزي يكون بيشتغل مش بيعتمد على فلوس أهله"

لم يهتم زوج "آية" بحديثها ونصائحها، إلا أنه مع بداية حملها قررت فتح الحديث مرة أخرى معه، لكنه تجاهلها في مبالاة، لتقرر مغادرة بيت الزوجية ورفع دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة.