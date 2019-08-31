صلاح الفشل والقدوة.. إليك 5 طرق لبناء ثقة طفلتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

بناء الثقة لدى الفتيات أمر هام جدا، حيث يدفعهن لتحقيق أحلامهن، كما يقتل بداخلهن الخوف من الأمور.

فكيف يمكنك بناء الثقة لدى طفلتك؟ بحسب ما جاء بموقع "سي إن إن" عربية.

1- يمكن للوالدين التحدث مع ابنتهما حول كيفية التعامل مع المخاطر، وبعض الطرق التي يمكن من خلالها إعالة نفسها.

2- جعلها تحتفظ بقائمة من المخاطر

احتفاظها بقائمة من المخاطر التي تعرضت لها وكيف تعاملت معها يساعدها في تذكر ما تستطيع فعله.

3- تذكيرها بـ"إصلاح الفشل".

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يجب عليهن أن يعرفن أن الفشل سيحدث بلاشك ولكن يجب معرفة طريقة التعامل معه.

4- دور النموذج أو القدوة

يجب جعل البنات يرون الأهل، خاصة الأمهات، يتعاملن مع الفشل، يكافحن ويتحملن المخاطر

5- تذكيرها بأنه ليس لديها مشكلة

من المهم التوضيح أنه لا يوجد لديهن مشكلة تحتاج إلى إصلاح.

مساعدة الفتيات في سن مبكرة على فهم المهارات المهمة لاحقا أمر أساسي.