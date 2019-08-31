عين السمكة من الأمراض المعدية، فهي تنتقل من شخص لآخر بسبب ضعف في الجهاز المناعي، ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها بعد عدة أشهر، كما يمكنها أن تستمر في الجسم لمدة سنوات، أيضًا علاجها يعتمد على ضعف المناعة أو قوتها، ويقدم لكِ موقع "هن" طرق طبيعية لعلاج عين السمكة نقلًا عن موقع "WebMD" الأمريكي.

طرق علاج عين السمكة

استخدام أوراق الكرات المنقوعة بالخل ليوم كامل، عبر لف الورق على مكان الإصابة لمدة ليلة كاملة، ثم إزالته في الصباح وغسل المكان المصاب، وتكرر العملية يوميًا لحين الشفاء.

بعض المركبات الموجودة في الثوم لها نشاط مضاد للفيروسات، ويمكن أن تساعد على وقف نمو الخلايا الفيروسية، ويمكن وضع مستخلصات الثوم "الكلوروفورم" على المنطقة التي تظهر بها عين السمكة لوقف نموها، وذلك لمدة 3- 4 أشهر، أما تأثير فرك الثوم على المنطقة المصابة غير مؤكد فاعليته.

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استخدام شرائح البصل المشوية، ويقطع البصل على شكل شرائح وتشوى على النار، وبعدها توضع على النتوءات، مع ربطها بقماشة لمدة ليلة كاملة، وتغسل في الصباح، وتكرر العملية كل ليلة لحين الشفاء.

استخدام جذور العرقسوس الطازجة على مكان الإصابة، وتكرار العملية لحين الشفاء.