ابنة عفاف راضي تبهر الجمهور بغناء "sway".. وبوسي شلبي: "ابن الوز عوام"

قدمت ابنة الفنانة عفاف راضي، وصلة غنائية في إحدى الفنادق السورية، وسط تفاعل الحضور معها، لتوثق الإعلامية بوسي شلبي تلك اللحظات بمقطعي فيديو، نشرتهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وخلال مقطع الفيديو الأول، الذي لم يتجاوز الـ40 ثانية، أبدعت ابنة الفنانة القدير في غناء "sway" للمطرب الشهير Dean Martin، وهي ترتدي "جامبسوت" أحمر اللون غير منقوش.

فيما تضمن مقطع الفيديو الآخر، تصفيق الحضور من بينهم الفنانة إلهام شاهين، التي توجهت نحوها واحتضنتها، كما ضمتها والدتها، لتعلق بوسي قائلة: "ذاك الشبل من ذاك الأسد، ابن الوز عوام".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 2900 تسجيل إعجاب، و31 ألف مشاهدة، مع إغلاق بوسى شلبي للتعليقات.

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يشار إلى أن الفنانة حنان راضي غنت في افتتاح معرض دمشق الدولي، المنعقد في سوريا، منذ أيام، عقب إعلانها في مارس الماضي، رجوعها للوسط الفني، بعد غياب فترة طويلة عن الساحة الغنائية، بألبوم غنائي للأطفال.

وعقدت راضي، جلسات عمل لاختيار أغاني الألبوم الجديد، والذي سيكون مختلف عن أغاني الأطفال التي قدمتها من قبل، حيث سيدخل في الأغاني الحديثة على ما يشغل اهتمامات الطفل في العصر الحالي مثل السوشيال ميديا والتاب والموبايل لمواكبة عقل الطفل حاليًا.