"الثعلبة"، من الأمراض الشائعة التي تصيب فروة الرأس، مسببة صلعًا في جزء منها، حيث يعد ذلك المرض أحد أسباب تساقط الشعر، التي تؤثر على جمال المصاب بها.

وتعد الثعلبة من الأمراض التي تصيب مختلف المراحل العمرية، ويعاني منه الكثير من الأطفال والنساء، كما يمكن أن يصاب بها الرجل في فروة رؤوسهم، أو الشارب واللحية، مؤثرا على مظهره الجمالي.

وفيما يلي طرق علاج مرض الثعلبة، وفقا لما ذكره موقع "مايو كلينيك" الطبي:

- الاعتماد على كريم الـ"كورتيزون" لفترة قصيرة، عن طريق حقن فروة الرأس بحقن الـ"كورتيزون"، ذات النتائج السريعة، عقب استشارة الطبيب المختص.

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- توجد فوائد للثوم على الشعر، من بينها علاج الثعلبة، ويتم تقشيره وعصره وذلك لاستخلاص الزيت منه.

- استخدام مرهم "إنثرالين"، أو "مينوكسوديل" وهي نقط موضعية، أو "اسبراي" مثل "روجاين".