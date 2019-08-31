طريقة عمل المخ المقلي

"المخ المقلي" من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.

وفيما يلي، خطوات تحضير المخ المقلي، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج طهي في "سي بي سي سفرة":-

المقادير

مخ.

بيض.

بصل.

بقسماط.

دقيق.

ليمون حلقات.

لبن.

جزر.

كمون.

خل.

قرفة.

حبهان.

مستكة.

ملح.

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زيت للقلي.

ورق لورا.

ثوم

ليمون.

فلفل رومي.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

- سلق المخ في ماء مغلي، مع الجزر البصل وعصير ليمون والخل وقرفة وشرائح الليمون.

- إضافة الحبهان والمستكة وورق اللورا والفلفل أسود إلى الماء المغلي، في أثناء سلق المخ، ثم تصفيته من الماء، بعد نصف ساعة.

- خلط الثوم والفلفل الرومي والفلفل الأسود والكمون والملح، مع إضافة عصير ليمون وخل أبيض.

- تتبيل المخ في الخليط، ثم وضعه في بيض مخفوق ثم اللبن، ثم في البقسماط.

- قلي المخ في زيت غزير.