طرق إزالة الرؤوس السوداء من الأنف

الرؤوس السوداء مزعجة للغاية، خاصة عندما يتزايد ظهروها على الأنف، ما يسبب مظهرًا لا تحبه الكثيرات، ولذا يقدم لك موقع "هن" علاجات منزلية لمشكلة الرؤوس السوداء على الأنف.

غسيل الوجه

اخضعي لجلسة بخار قبل أن استخدام أي علاج منزلي.

يساعد بخار الوجه على فتح المسام، لذا يصبح من الأسهل إزالة الرؤوس السوداء منزليًا.

مقشر صودا الخبز

التقشير مهم لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة، ما يمنع من انسداد المسام وخلق الرؤوس السوداء، كما أنه ينشط الدورة الدموية على بشرتك ويمنحك توهجًا صحيًا.

امزجي ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز في وعاء الماء حتى يصبح مثل المعجون.

ضعي العجين على أنفك ودلكيه بلطف حتى لا تؤذي بشرتك.

اتركي العجين يجف لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ، وكرري ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع.

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مقشر السكر

إذا كان ذلك ممكنًا، استخدمي زيت الجوجوبا في إعداد مقشر السكر، الزيت عبارة عن مادة دهنية ينتجها جسمك لمنع جفاف بشرتك، ويمكن استبداله في حالة عدم توافره.

امزجي 4 ملاعق كبيرة من الزيت مع كوب من السكر البني أو الأبيض داخل وعاء زجاجي محكم الإغلاق، بللي وجهك وجففيه، ثم ضعي المقشر على أنفك ووجهك بحركة دائرية، لمدة تتراوح بين 1-2 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

بياض البيض

رغم أن رائحة البيضة النيئة على وجهك أو أنفك قد تكون غير سارة، إلا أن بياض البيض غني بالمواد المغذية وأقل تجفيفًا من العلاجات المنزلية الأخرى للرؤوس السوداء.

ستحتاجين بيضة واحدة، منديل للوجه أو ورق تواليت، وعاء صغير، ومنشفة نظيفة.

افصلي صفار البيض عن البيض في وعاء.

نظفي وجهك باستخدام منظفك المفضل.

جففي وجهك، وباستخدم أصابعك ضعي طبقة رقيقة من بياض البيض على أنفك.

اتركي الطبقة الأولى تجف، ثم ضعي طبقة ثانية من البيض الأبيض على أنفك، واتركيها تجف.

ضعي طبقة ثالثة ولكن تأكدي من ترك كل طبقة جافة قبل تطبيق طبقة أخرى.

اتركي الطبقة النهائية لمدة 15 دقيقة لتلتصق بأنفك والرؤوس السوداء.

اغمسي المنشفة في ماء دافئ، وافركي بياض البيض برفق.