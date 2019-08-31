طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطبته: أنا زي الفل.. وبنتك بتقولك فين النفقة؟

طالبت دينا السعيد طليقة أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "الفيس بوك" بالتوقف عن الدعوات لها بعد إعلان "الشيخ "خطبته أمس.

دينا السعيد لـ أحمد الشيخ: بنتك بتباركلك.. وبتقولك ابعت النفقة عشان ربنا هيحاسبك

ونشرت طليقة لاعب النادي الأهلي، قائلة ": "أولًا يا جماعة محدش يبعتلي مسدجات تاني، دعواتكم فوق دماغي، بس أنا مش عندي موتة، أنا زي الفل، وربنا عوضني بأحلى بنت في الدنيا".

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وتابعت طليقة "الشيخ" قائلة: "ثانيًا من موقعي هذا، (كوكي) بتبعتله تبارك وبتقوله زي ما بتعرف تخطب يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول، اللي أنت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".

وكان لاعب الأهلي أحمد الشيخ، أعلن أمس، عبر صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خطبته، ونشر صورة خلال ارتداءه خاتم الخطوبة، وعلق عليها: "يا فرحة في وقتها جاتلي"، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.