تناول القهوة واللحوم الحمراء.. عوامل تساعد على ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد يكون تناول بعض الأطعمة والمشروبات، سببا في ارتفاع مستوى الكوليسترول بالجسم، بحسب ما جاء بموقع "24 الإماراتي".

المعدّل الصحي للكولسترول في الدم هو 200 ملج لكل ديسليتر، فإذا زاد عن 240 ملج/د يعني ذلك الدخول في دائرة الخطر. ويعتبر انسداد الشرايين وحدوث الجلطات والسكتة أكبر هذه المخاطر، مع احتمال تأثر الذاكرة نتيجة زيادة الكولسترول. إليك مجموعة من العوامل الحياتية تزيد خطر ارتفاع الكولسترول:

* تناول أدوية مضادة لحب الشباب، أو تناول حبوب منع الحمل.

* الإقامة في مكان ترتفع فيه نسبة تلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات أو المصانع.

* التعرَض للإجهاد والتوتر والضغوط بشكل مزمن.

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* الإفراط في شرب القهوة يومياً.

* أكل اللحوم الحمراء كل يوم، أو استخدام زيت جوز الهند في الطبخ بشكل دائم.

* تناول الطعام بعد الـ 10 مساءً، خاصة إذا كنت تفضّل أطعمة غنية بالكولسترول والدهون.

* قلة النشاط البدني، وزيادة الوزن.

* التدخين، وتناول المشروبات الكحولية.