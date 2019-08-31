أعراض الإصابة بالبهاق

البهاق هو مرض يسبب فقدان لون البشرة بسبب البقع.

مدى ومعدل فقدان اللون من البهاق لا يمكن التنبؤ به، حيث يمكن أن يؤثر على الجلد على أي جزء من الجسم، وقد يؤثر أيضًا على الشعر وداخل الفم.

العلامة الرئيسية للبهاق هي فقدان لون البشرة.. عادة، يظهر اللون المتغير أولاً في المناطق المعرضة للشمس، مثل اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين.

علامات أو أعراض البهاق تشمل بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي:

لون البشرة

فقدان غير مكتمل من لون البشرة.

الشيب

ظهور تبييض أو تشيب الشعر على فروة الرأس والرموش والحواجب أو اللحية، في وقت سابق لأوانه.

الأنسجة

فقدان اللون في الأنسجة التي تبطن داخل الفم والأنف (الأغشية المخاطية)

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العين

فقدان أو تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين (شبكية العين).

يمكن أن يبدأ البهاق في أي عمر، ولكن يظهر غالبًا قبل سن 20.

اعتمادًا على نوع البهاق الذي تعاني منه، قد تغطي البقع الملونة مناطق مختلفة:

أجزاء كثيرة من الجسم

مع هذا النوع الأكثر شيوعًا، الذي يطلق عليه البهاق المعمم، تتطور البقع اللونية بشكل مشابه في أجزاء الجسم المقابلة (بشكل متناظر).

جانب واحد فقط أو جزء من الجسم

هذا النوع، الذي يسمى البهاق القطاعي، يميل إلى الحدوث في سن أصغر، ويتقدم لمدة عام أو عامين، ثم يتوقف.

مناطق قليلة من الجسم

ويسمى هذا النوع البهاق المترجمة (البؤري).