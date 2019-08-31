طريقة عمل ستيك الدجاج

طريقة طبخ "ستيك"، في الأصل تلائم اللحوم، فالشائع هو ستيك اللحم، إلا أنه يمكن عمل ستيك الدجاج أيضا، وذلك باستخدام الصوص البني المصنوع من مرق اللحم، الذي يضيف طعما مميزا للدجاج، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير ستيك الدجاج في البيت. المقادير صدور دجاج مشروم بصل ثوم كريمة لباني زعتر طازج بهارات صوص اللحمة البني بدون مشروك (لمعرفة طريقة تحضير الصوص البني عبر الرابط) Advertisements ملح وفلفل أسود زيت زبد طريقة تحضير ستيك الدجاج تفرد صدور الدجاج بالمطرقة بحيث تصبح متوسطة السمك. تتبل بالملح والفلفل والزعتر الطازج وقليل من الزيت. يشوى الدجاج من الجانبين. يقلب البصل في الزبد مع ثوم مفروم وزعتر طازج مفروم والبهارات، حتى يذبل. يقطع المشروم ويضاف للطاسة، ثم يضاف صوص اللحمة البني. تضاف صدور الدجاج المشوية، والكريمة، وتترك حتى تغلي ويقدم.

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