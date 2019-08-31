طريقة عمل ملوخية بالجمبري

حضري طاجن الملوخية بالجمبري، لأسرتك، وقدميه مع الأرز الأبيض، والسلطات أو الأسماك المشوية. مكونات ملوخية بالجمبري ملوخية 1/2 كيلو جمبري مسلوق شوربة جمبري ثوم مفروم كزبرة خضراء مفرومة صلصة طماطم كزبرة ناشفة مفرومة زبدة زيت ذرة Advertisements ملح طريقة تحضير ملوخية بالجمبرى قومي بغسل الملوخية، وخرطها جيدًا، عقب إزالة العيدان. على نار متوسطة، ضعي شوربة الجمبري، وأضيفي لها الملوخية. في طاسة أخرى، شوحي الكزبرة في زيت الذرة، ثم الثوم والصلصلة. ضعي الجمبري المسلوق على الملوخية. اسكبي الملوخية بالجمبري، على المكونات السابقة، ثم عودي لقلبها في الحلة مرة أخرى، وتُقدم ساخنة.

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