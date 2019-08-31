صورة.. ولاء الشريف بطلة "أبو العروسة" تعلن خطوبتها من ماجد الشرقاوي

أعلنت الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة، خطبتها من الممثل الشاب ماجد الشرقاوي.

ونشرت ولاء الشريف، صورة تجمعها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت "Engaged.. الحمدلله".

وحصلت بطلة مسلسل "أبو العروسة" بدور "زينة"، على العديد من التهنئات من أصدقائها في الوسط الفني، أو من الجمهور.

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كما علق الفنان سيد رجب والذي قام بدور والدها في مسلسل "أبو العروسة"، بتهنئتها، معلقًا على الصورة: "مبروك"، كما هنأتها الفنانة بدرية طلبة.

يذكر أن ماجد الشرقاوي هو ممثل شاب، شارك في العديد من المسلسلات، كان أولها "الوالدة باشا"، وتوالت بعدها أعماله ومنها "العهد"، "جبل الحلال"، "حلاوة الدنيا" "أهو ده اللي صار"، و"رسائل"، فيما شارك في فيلم واحد وهو "سكر مُر".