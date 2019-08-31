أخصائية توضح بعض المعلومات المغلوطة عن العناية بالبشرة

العناية الشخصية والتجميل من الموضوعات التي تهم كثير من الفتيات، فعادة ما يبحثن عن هذه المعلومات ويطبقنها على أنفسهن، لكن توجد بعض المعلومات الخاطئة التي يجب الحذر منها.

وذكرت أخصائية الأمراض الجلدية التجميلية، أرينكي كابور، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من الأفكار المغلوطة عن التجميل والعناية ويجب الانتباه إليها، مثل:

المنتجات الطبيعية

يعتقد كثيرون أن المنتجات الطبيعية هي الأفضل دائمًا، لكن هذه اعتقاد خاطئ، فجميع المكونات الطبيعية لا تعمل على كل أنواع البشرة، وتنصح الدكتورة "كابور" باستشارة طبيب مختص للحصول على المشورة الصحيحة.

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حول الواقي الشمسي

تطبيق الواقي الشمسي يساعد على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، لكن كثيرون لا يعرفون أنه يجب تطبيق الواقي الشمسي كل ساعتين أو ثلاثة حتى بعد عودتهم إلى المنزل.

فقئ البثور باليدين

فقئ البثور والحبوب التي تظهر على الوجه بأيديهم، من الأمور الخاطئة جدًا، فهذه العملية تؤدي إلى نشوء الندوب على الوجه، والإصابة بالالتهابات، وتؤخر عملية الشفاء.

الماء وتناول الطعام الصحي

تنصح "كابور" بعدم الاكتفاء بتناول طعام صحي وشرب الماء للحفاظ على صحة البشرة، فلا بد أن يكون ذلك مصاحب لاستخدام مرطبات البشرة التي تمنع انسداد مسام الجلد وتحمي البشرة من الملوثات الخارجية.