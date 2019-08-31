فيديو.. رضوى الشربيني تعرض برنامجا غذائيا لإنقاص الوزن

عرضت الإعلامية رضوى الشربيني، برنامجا غذائية للراغبين في إنقاص أوزانهم، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، المذاع عبر فضائية "CBC سفرة".

وقالت الشربيني: "دا النظام الغذائي اللي هتمشي عليه ودا نظام عامله دكتور محترم، ودا الأسبوع الأول منه.. هنعمل خمس أسابيع سوا، ولو مشينا على الخمس أسابيع صح، هنخس من 10 لـ12 كيلو جرام".

وجاءت وجبة الإفطار كالتالي: "4 ملاعق فول دون زيت أو سمن، أو بيضة مسلوقة أو أومليت بملعقة زيت أو جبن ملح خفيف، بالإضافة إلى سلطة أو 2 شريحة فلامنك أو 2 شريحة شيدر مع نصف رغيف بلدي، وشاي بلبن أو قهوة".

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والغداء: "نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز، أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة".

واللحوم: 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة أو 3 أسماك مشوية أو 2 بيضة مسلوقة أو جبنة ملح خفيف.

الخضار: سلطة وخضار وني في ني أو خضار مسلوق دون سمن أو زيت أو 4 ملاعق خضار مسبك، والفاكهة أي ثمرة فواكه.

وشملت وجبة العشاء: نصف رغيف بلدي، وجبنة ملح خفيف، وسلطة، أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادي لايت.