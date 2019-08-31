يعتبر السوداني بالشوكولاتة من المكسرات اللذيذة التي يفضلها الكبار والصغار وكذلك تفضلها السيدات عملها لسهولة اعدادها. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل السوداني بالشوكولاتة: المكونات: -فول سوداني محمَّص خالٍ من الملح. Advertisements -قطع أو شرائح شوكولاتة. -ملعقة كبيرة سمن. طريقة التحضير: أولا- يتم إذابة الشوكولاتة من خلال وضعها داخل وعاء موضوع داخل قدر به ماء ساخن، ثم تضاف السمن. ثانيا- يوضع الفول السوداني في أشكال دائرية، ويسكب عليه الشوكولاتة. ثالثا- تترك حبات السوداني بالشوكولاتة لتبرد، وتوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة ثم تقدم للتحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل السوداني بالشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.