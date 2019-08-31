مشاهد لرضوى الشربيني: كلمت بنات كتير.. والأخيرة: "روح اتعالج"

انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني على رسالة واردة من أحد مشاهديها، بسبب علاقاته النسائية الكثيرة.

وقال أحد متابعيها في رسالته التي قرأتها على الهواء، خلال تقديمها برنامج "هي وبس" عبر فضائية "CBC سفرة": "مش بثق في حد بسهولة، لأننا في زمن الحوارات، وكلمت بنات كتير جدا وبصراحة بحب التغيير، وعندي 27 سنة ومش بفكر أخطب ولا أتجوز عشان خايف من خنقة الستات، أصل بصراحة الستات حاجة مملة جدا".

وردت رضوى: "بص يا أستاذ، التغيير في الساعات واللبس أو العربيات، لكن ميكنش ببنات الناس يا راجل يا محترم، وطالما أنت عارف الستات حاجة مملة جدا بتعرف بنات كتير ليه؟!".

وأضافت: "المحترم اللي شايفهم مملين ميزعلش، وأبعد، أنت في منتهى التناقض، طالما عارف إنهم بتوع حوارات طب أنت مش بتتعلم من اللي بيحوروا عليك، طب متبطل بقى، ودي مش أسئلة أصلا، ولا تنم على شيء غير إنك تروح لدكتور تتكلم معاه، لأن الكلام اللي كتبته دا يقول إنك عايز تتعالج".