حلو اليوم للأطفال.. مقرمشات الشوكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- قدمي اليوم وجبه حلوي مميزة للأطفال، وإليك طريقة تحضير مقرمشات الشوكولاتة بحسب ما ذكر موقع "كوكباد" المتخصص في طرق تحضير الوجبات: مقادير مقرمشات الشوكولاتة: - 250 جرام دقيق منخول. - ربع ملعقة صغيرة ملح - نصف بيضة مخفوقة - 125 جرام زبدة - 1 ملعقة صغيرة فانيليا Advertisements - 3 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو للتزيين - بيضة مخفوقة - سكر بني طريقة تحضير مقرمشات الشوكولاتة للأطفال - يخلط الدقيق والملح والكاكا، ثم يضاف البيض والفانيليا والزبدة، ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة. - تغطى العجينة وتترك لترتاح لمدة 5 إلى 7 دقائق وتقطع العجينة وتشكل حلقات صغيرة. - ترص في صينية ويدهن الوجه بالبيض المخفوق ويرش بالسكر البني - توضع في الفرن لمدة 20 دقيقة في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

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