حكم عدم إخبار الرجل لزوجته قيمة راتبه.. أزهري يوضح لـ"هن"

تحدث يسري عزام، عالم أزهري وإمام بوزارة الأوقاف، عن الحكم الشرعي لامتناع الرجل عن إخبار زوجته بقيمة الراتب الذي يتقاضاه.

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وقال عزام لـ"هن"، إنه يجوز شرعا عدم إفصاح الرجل لزوجته عن المبلغ الذي يتقاضاه من عمله، كما يمكنه الامتناع عن قول جهه العمل التي يحصل منها على راتبه، طالما أنه ينفق عليها ويوفر لها جميع مستلزماتها.

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وأتفق الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتى السابق، في الرأي مع عزام، موضحا أنه "للإنسان حرية التصرف فى أمواله ما دام كامل الأهلية، وله الحرية كذلك فى إظهار أو إخفاء ما يَمُن اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال، لأنه هو بالدرجة الأولى المسؤول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

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وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى، أنه لا وزر على الرجل إذا أخفى دخله عن زوجته أو غيرها، في حالة أنه ينفق على زوجته وأسرته.