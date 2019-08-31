مستشارة الرئيس الفلسطيني لـ"الوطن": قضية إسراء غريب غير مكتملة.. وسنتحرك اليوم

أعربت فريال سالم، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن دولة فلسطين، التابعة لجامعة الدول العربية، مستشارة رئيس الجمهورية الفلسطيني محمود مازن لشؤون المرأة، عن حزنها الشديد، بسبب أنباء مقتل الشابة العشرينية إسراء غريب، عقب تعرضها للتعذيب من والدها وأشقائها، بسبب رؤيتهم لها، أثناء جلوسها مع شاب للتعارف عليه، قبل أن يأتي لخطبتها.

وقالت "سالم" لـ"الوطن"، إنه توجد العديد من الروايات حول مقتل "إسراء"، ولا تزال القضية غير مكتملة التفاصيل، متمنية ألا يكون مقتلها رواية حقيقة، لأنه موقف يعيب تلك العائلة، وينم عن الجهل والرجعية.

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وطالبت بتوقيع أشد عقوبة لـ"القتل العمد" على عائلة "إسراء"، حال ثبوت وفاة ابنة بلدة بيت ساحور ببيت لحم في فلسطين نتيجة تعرضها لعنف أسري، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية بالتضامن مع قضية "إسراء غريب".

وأشارت عضو المجلس التنفيذي الفلسطيني لمنظمة المرأة العربية، إلى أن ما حدث مع الشابة ذات الـ21 ربيعا، يمكن أن تكون "شرارة" لحملات قومية ضد "جرائم الشرف"، وإصدار تشريعات تجرمها في مختلف الدول العربية، مؤكدة أنها ستبدأ من صباح السبت في الإطلاع على أحدث تفاصيل بالقضية، والتحرك لدعم "إسراء" والمرأة الفلسطينية، ومع دراسة إمكانية تبني حملات ضد ذلك النمط من الجرائم، المقترن بعصور الظلام، في ظل تطور الفكر والحضارة والتكنولوجيا.

يشار إلى أنه تصدر هاشتاج "كلنا إسراء غريب" موقع التغريدات تويتر، عقب تبني جمعات حقوق المرأة رواية قتلها على يد أبيها وأشقائها، بعد رؤيتهم لمقطع فيديو نشرته الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال جلوسها مع شاب للتعرف عليه في مكان عام، بعلم والداتها، إلا أن الأسرة اعتبرته يضر بسمعة العائلة بخروجها مع رجل دون عقد قران، وعقب ذلك، تعرضت الفتاة العشرينية للضرب المبرح أدى إلى الوفاة، كما أنهم رفضوا خطبة الشاب، فيما تشدد عائلتها أن الوفاة جاءت طبيعية إثر تعرضها لنوبة قلبية بعدما سقطت بفناء المنزل، فهي تعاني من اضطرابات عقلية.