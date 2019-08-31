يأكلون الكلاب ويعشقون الحشرات.. 5 خرافات عن الأكل الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتردد البعض بشأن تناول الأطعمة الصينية، خصوصاً بعض الوجبات التي تقدم من المطاعم الجاهزة بسبب مكوناته التي تعتبر غريبة عن المكونات المصرية لكن ليس بالضرورة أن تكون سيئة أو مقززة، ، لكن الكثير مما يشاع حول هذا الطعام غير صحيح، لذلك نكشف لكم حقيقة أبرز 5 خرافات عن المطبخ الصيني، جسب ما جاء علي موقع "CNN":

1. خرافة: أطعمة الشوارع في الصين = حشرات وصراصير مطهوة

حقيقة: في الواقع، تباع الحشرات والصراصير في عدد محدود جداً من المطاعم في الصين

2. خرافة: لا يمكنك تناول الطعام في المطاعم الصينية إلا العيدان

حقيقة: نظرا للأقبال الشديد على المأكولات الصينية ، بدأت المطاعم الصينية تقديم أدوات المائدة (سكاكين والشوك) كخيار للعيدان الشهيرة.

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3. خرافة: يأكل معظم الصينين الكلاب المطهوة

حقيقة: توقف العديد من الصينين عن أكل الكلاب بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد هذا الأمر ولا يتناولها حالياً سوى قلة من الصينين

4. خرافة: يُعتبر الطعام الصيني غير صحي بسبب احتوائه على الكثير من الدهون والملح

حقيقة: ينطبق هذا الأمر على بعض الأطباق فقط، وقد بدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديم أطباق صحية وشهية

5. خرافة: تقدم المطاعم الصينية الأرز فقط ولا تقدم الخبز أبداً

حقيقة: مع ازدياد عدد محبي الخبز، وبخاصة من السياح، بدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديمه كخيار بديل عن الأرز