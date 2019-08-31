طريقة عمل السبانخ بالبشاميل

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سبانخ بالبشاميل، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الأساسية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل سبانخ بالبشاميل

سبانخ.

شبت.

بصل.

ثوم.

جوزة الطيب.

مرقة.

بهارات.

قرفة.

دقيق.

لبن.

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كريمة لباني.

سمنة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل سبانخ بالبشاميل

قطعي البصل مكعبات متوسطة وضعيه في طاسة بها سمن على النار.

افرمي الثوم وأضيفيه إلى الطاسة مع مكعب مرقة ثم قطعي السبانخ قطع كبيرة وأضيفيها مع شبت مفروم وقلبيها جيدًا حتى تذبل.

أضيفي جوزة الطيب وقرفة وبهارات وملح وفلفل بعد أن ترفعيها عن النار.

ضعي سمنة بنفس مقدار الدقيق وقلبيه حتى يذوب الدقيق على النار.

أضيفي اللبن واستمري في التقليب ثم أضيفي الكريمة اللباني وارفعيه عن النار عندما يثقل.

صفي السبانخ من مائها وضعيها في طاجن فرن وعليها البشاميل.

ادخليها فرنا ساخنا حتى يحمر وجهها ثم قدميها.