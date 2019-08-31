طريقة عمل الموز المقلي

الموز المقلي من الحلويات الخفيفة التي يحبها الجميع، تعرفي على طريقة تحضيره بسرعة وسهولة. مقادير الموز المقلي 6 ثمرات موز كوب وربع دقيق ملعقة صغيرة بيكنج باودر ماء رشة ملح Advertisements رشة فانيليا للوجه سكر بوردة قرفة مطحونة طريقة تحضير الموز المقلي اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح والفانيليا. أضيفي الماء وقلّبي حتى يصبح القوام سائلًا إلى حدٍ ما. قلّبي الموز في دقيق ثم الخليط ثم اقليه في الزيت. رشي الموز بالسكر البوردة والقرفة، وقدميه.

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