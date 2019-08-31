نادرًا ما ينجبون.. دراسة تكشف أخطر فصيلة دم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

"نعم.. فصيلة دمكم تؤثر في صحتكم"، تحت هذا العنوان نشر خبراء من جامعة هارفارد الأمريكية نتائج دراسات شاملة ومعمقة، تتناول فصائل الدم لدى البشر.

وأثبت الخبراء أن أخطر فصيلة دم هي AB - سالب، مشيرين إلى أن 8 % من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض، ونادرا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط. وهناك حالات نادرة جدا لولادة أطفال من الجنسين، بحسب ما ذكرت "الإمارات اليوم".

ويشير العلماء إلى أن النساء اللاتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

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كما أجرى علماء جامعة فيرمونت تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ، خاصة في مجال التفكير والذاكرة.

وأكد العلماء أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82 %، والإصابة بالجلطة الدماغية.. ورجحوا السبب بأن جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيف؛ لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواصلون معهم.

وينصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الدم، جميع من يحمل هذه الفصيلة من الدم باتباع نظام غذائي صحي وصحيح، والامتناع عن تناول الأغذية الدهنية والزبدة.