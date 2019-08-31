وصفات طبيعية لخدود ممتلئة.. ستبدين أصغر بعشر سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 01:39 صباحاً - تسعى النساء للحصول على خدود ممتلئة وهي قد تلجأ إلى الحقن والبوتوكس وعمليات التجميل ، لذا وتجنباً للوصول إلى هذه المرحلة نقدم لكِ، الخليج 365، وصفاتٍ طبيعيةً تمنحك وجهًا ممتلئًا وخدوداً سمينةً ما يزيد حتمًا من جمالكِ وجاذبيتكِ ويعطيكِ إطلالة ملفتة لتبدين معها أقل عمراً بعشر سنوات.

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تكثر الخلطات الطبيعية التي تسمّن خدودكِ والتي تستطيعين تطبيقها موضعياً، إليكِ ثلاث منها:

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قناع الخميرة:

خدود ممتلئة





وهو عبارة عن وضع ملعقة من الخميرة الفورية، وتُضاف إليها ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من ماء الورد، وتقلّب المكونات بشكل جيد للحصول على مزيج متجانس يتم وضعه في الثلاجة لمدة 7 دقائق، ثم يغسل الوجه جيداً بغسول للبشرة، بعدها يُوضع "الماسك" على الوجه ويترك لمدة ساعة واحدة، ثم يغسل الوجه جيداً بالماء، وتكرر هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوعين وستبهرك النتيجة، حيث سيحدث اختلاف ستلاحظينه في الخدين وستجدينهما منتفخين بعض الشيء بشكل جذاب.

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التمر:

خدود ممتلئة





يمكن كذلك جعل خديْك ممتلئين وجذّابين من خلال تناول التمر بكثرة، حيث يتم إحضار بضع حبات تمر ونزع البذر منها ووضعها في بعض الماء مع السكر ثم على النار حتى تغلي جيداً وتحصلي على قوام كثيف، ويتم تناوله من خلال وضع ملعقة منه على فنجان ماء دافئ وتتكرر هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوعين وحتماً ستجدين خديك ممتلئين وجميلين.

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زيت اللوز:

خدود ممتلئة



وتشير عبدالوهاب إلى أن الزيوت الطبيعية لها فوائد كبيرة في شد البشرة ومنح الخدين مظهرا ممتلئأ وجذاباً، إذ يتم تدليك البشرة بشكل يومي بمزيج من زيت اللوز والسمسم وجوز الهند والعنبر والكتان وتركها على الوجه لمدة 5 دقائق، ثم يغسل جيداً وبعد 20 يوماً على الأقل سيبدأ خدّاك في الامتلاء بشكل طبيعي ومحبب لكِ ولكل من يراك.

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