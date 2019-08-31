الامارات | 84 كتاباً من «الإمارات للآداب» إلى شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 84 كتاباً من «الإمارات للآداب» إلى شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم نادي ضباط شرطة دبي الرياضي الاجتماعي الثقافي، في منطقة القرهود، 84 كتاباً في مختلف المجالات الأدبية، من مؤسسة الإمارات للآداب في دبي، ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة للتشجيع على القراءة والاطلاع.

وقدمت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب أحلام البلوكي، بحضور مديرة البرنامج العربي للآداب سهى عودة محمد، مجموعة الكتب إلى وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، خلال زيارة قام بها الوفد إلى المؤسسة، في إطار التعاون والشراكة في الفعاليات والمهرجانات بين الجانبين.

من جهته، أشاد مدير النادي بالوكالة، المقدم عبدالرحمن شرف النعيمي، بمؤسسة الإمارات للآداب، ودورها في إثراء المجتمع بالفعاليات والمبادرات المعرفية والثقافية.

وأشار إلى أن شرطة دبي لا تدخر جهداً من أجل تعزيز الشراكات الثقافية، ودعم مبادرات القراءة، وترسيخ هذه العادة بين الأجيال، وتنشئتهم على العلم والمعرفة ليكونوا قادة في المستقبل.