الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه مروان سالم البلوشي، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة إبراهيم حسن البلوشي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق روتانا في مدينة العين عدد من كبار الشخصيات والأهل وأصدقاء العريس.\