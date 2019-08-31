الامارات | أعمـاق

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعمـاق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختلف مشاعرنا عند استقبالنا أو رؤيتنا المخلوقات البحرية، عن المشاهد اليومية أو بقية السلاسل التعليمية من غابات أو صحارى أو مناطق ثلجية؛ والسبب هو كمية الأسرار والمخلوقات الموجودة في البحار والمحيطات، والتي لم يصل إليها علم الإنسان حتى يومنا هذا.
وأتمنى لو شاركني، في إحدى غطساتي الليلية، أحد الذين لا يؤمنون بوجود خالق للكون، لبهتوا من كثرة الدلائل على وجود خالق لهذه الأكوان والمجرات.
صورة من غطسة ليلية لسرطان البحر البورسلاني، من منطقة تولمبن الإندونيسية.
علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،
من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير
أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي
من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي
من جامعة مونبلييه الفرنسية.
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