الامارات | نصائح لجعل العودة إلى المدارس تجربةً ممتعة

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لجعل العودة إلى المدارس تجربةً ممتعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انتهاء العطلة الصيفية، يستعد الأطفال في أنحاء الدولة للعودة إلى المدارس، بما في ذلك من ضغوط نفسية وجسدية بعد اجازة طويلة نسبياً. «فاليانت كلينيك» يقدم نصائح لتحويل العودة إلى المدارس إلى تجربة سهلة للآباء والأبناء.

تغير الروتين

بعد شهريْ إجازة طويلين أمضوهما باللعب والسهر والسفر، سيتوجب على الأطفال تغيير روتينهم اليومي، وتعديل مواعيد نومهم، والتعود على الاستيقاظ باكراً، وسيكون عليهم أيضاً تنشيط ذهنهم، وتزويدهم بكل المعلومات التي يحتاجون إليها مع بدء عام أكاديمي جديد. وثمة قلق يترافق مع ضرورة أن يعتادوا على فصل مدرسي جديد، وطلابٍ جدد، وأساتذةٍ جدد، كما سيواجه الأطفال الصغار صعوبةً في الابتعاد عن والديهم مجدداً، وقد تظهر عليهم ما تُعرف بـ«أعراض قلق الانفصال».

بإمكان الوالدين العمل على مساعدة أطفالهم في التعامل مع هذه المشكلات، باعتماد بعض الإجراءات البسيطة. فالبدء بالاعتياد على الروتين المدرسي، بعد نهاية فصل العطلات، إلى جانب مراجعة بعض المواد الدراسية، أمورٌ ستساعد الأطفال على ضبط إيقاع نومهم. كما أن مشاركتهم في شراء اللوازم المدرسية للعام الجديد، ستمنحهم بعض الحماسة، وتخفف قلقهم.

مشكلة مشتركة

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يرى الخبراء أنّ ما يُعرف بقلق الانفصال، يمثل مشكلةً للوالدين أكثر منها مشكلة للأطفال. وفي هذا السياق، يقول استشاري طب الأطفال في «فاليانت كلينيك»، الدكتور بادي الأتاسي: «في العادة نتحدّث إلى أولياء أمور الأطفال حول هذه المسألة، ونؤكد لهم أنها جزءٌ من مرحلة نمو أبنائهم، وأن الطفل سيكون على ما يرام لاحقاً، ثم نساعدهم على طمأنة طفلهم بأن والديه موجودان دائماً إلى جانبه، عندما يحتاج إليهما، وأنه من الطبيعي أن يشعر بالقلق». ويضيف: «يمكن للأنشطة التوجيهية، مثل زيارة المدرسة وتكوين صداقات مسبقة، أن تساعد في التخفيف من شعور الأطفال بالقلق».

تغير المناخ

ومع تغيّر المناخ وانتقاله من حار إلى معتدل، من الطبيعي أن تنتشر أمراض مرتبطة بهذه المرحلة من السنة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والحمى القلاعية والتهاب اللوزتين. ومن المهم جداً تلقين الأطفال أصول الحفاظ على النظافة والممارسات الجيدة المرتبطة بها، وتناول الطعام بشكل صحيح، وإجراء التلقيح لهم، إذا دعت الحاجة.

ويضيف الدكتور الأتاسي: «المشكلة في عدوى الإنفلونزا ليست في تسببها في مرضٍ شديد وطويل الأمد فحسب، بل أيضاً في المضاعفات التي يمكن أن تنجم عنها، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الكلى، أو مضاعفات في الكبد، وغير ذلك من الحالات التي يمكن أن تؤدي بالمريض إلى وحدة العناية الطبية المركزة، أو يمكنها حتى التسبب في الموت (تم الإبلاغ عن 129 حالة وفاة بإنفلونزا الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية، في الموسم الماضي).

آثار جانبية

يمكن أن تنتج عن اللقاحات بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الشعور بالألم، الاحمرار أو التورم، الصداع، الحمى، وفي حالاتٍ نادرة الإغماء، وألم شديد في الذراع. وفي جميع أنحاء العالم نوعان من لقاحات الإنفلونزا: اللقاح الحي واللقاح الميت. أما في دولة الإمارات فيتم استخدام اللقاح الميت فقط، ما يعني انعدام خطر الإصابة بالعدوى من اللقاح نفسه. يمكن البدء بتلقيح الأطفال منذ الشهر السادس من عمرهم، وينبغي الاستمرار باعتماد التلقيح كل عام، حتى سن الـ18.