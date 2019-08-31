الامارات | أفراح الهاجري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهاجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد سعيد محمد المظفري الهاجري بمناسبة زفافه إلى كريمة فهد الهاجري. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الشهامة للأفراح بأبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من المهنئين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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