الامارات | «يلستنا» تستقبل العائدين من الحج

شكرا لقرائتكم خبر عن «يلستنا» تستقبل العائدين من الحج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكمالاً لبرنامج زياراته للعائدين من أداء مناسك الحج لهذا العام؛ خصص مجلس ضاحية الصبيحية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مبادرته التي تحمل عنوان «يلستنا» في خورفكان لاستقبال الحجاج وأهالي الضاحية، وتقديم التبريكات لهم.

وقدّم رئيس إدارة المجلس أحمد محمد الغاوي، ونائب الرئيس خلفان صالح النقبي، وأعضاء المجلس، التهاني إلى من أدّوا مناسك الحج لهذا العام.