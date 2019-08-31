الامارات | استعراضات فرقة الخيالة تحظى بتفاعل لافت

شكرا لقرائتكم خبر عن استعراضات فرقة الخيالة تحظى بتفاعل لافت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت فرقة الخيالة بإدارة الدوريات الخاصة التابعة لشرطة أبوظبي بعدد من العروض المتنوعة، بمصاحبة فرقة موسيقى الشرطة، أثارت حماسة وإعجاب جمهور معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2019.

وحظيت العروض بتفاعل لافت من رواد المعرض الذي تختتم فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكانت شرطة أبوظبي قد فعلت شرطة فرسان الخيالة لتقديم خدماتها للسكان، ونشر التوعية لرفع مستوى الحس الأمني لدى الجمهور، وتعزيز الطمأنينة في المجتمع، والإسهام في الوقاية من الجريمة بأشكالها كافة.

ودربت شرطة أبوظبي الفرسان وفق أفضل البرامج المعتمدة عالمياً في تأهيل ورفع كفاءة شرطة الخيالة بجميع الأعمال الميدانية، ضمن نطاق رؤيتها التي تركز على ضمان استمرار أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور في مختلف المواقع.