إتيكيت معاملة ذوي القدرات الخاصة.. استأذن قبل أن تساعد

التعامل مع الآخرين له إتيكيت أو فن خاص، كما أنه يعد من الأمور بالغة الأهمية، والتي ازداد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة، بسبب تأثيرها القوي على الأشخاص خلال تعاملاتهم اليومية، فما بالك بالأفراد ذوى القدرات الخاصة، المحتاجون وبشدة لطريقة راقية في التعامل.

عانت شيماء محمد، الجالسة على كرسي متحرك منذ 8 سنوات، من التصرفات السلبية من عدة أشخاص، أثناء وجودها في أماكن مختلفة بالكرسي المتحرك، "تلاقى فجأة شخص يحرك الكرسى، دون أن أطلب منه المساعدة، وبشكل قد يعرضنى للسقوط على الأرض"، موقف يحدث كثيراً لـ"شيماء"، البالغة من العمر 28 عاما، والتى ترى أن مساعدة ذوى القدرات الخاصة تحتاج إلى دقة ودراية من الشخص، حتى لا يعرّض من يقوم بمساعدته للأذى أو الإحراج.

يفتقد أغلب الناس ثقافة التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، ويظهر ذلك بوضوح في نظراتهم إليهم، حيث ينظرون لهم وكأن بهم شيئًا خطأ أو ما شابه، بالإضافة لتعاملهم معهم بشكل مفتعل، بحسب ما قالته "شيماء".

بعد ولادة ابنتها وبعد علمها بإصابتها بـ"متلازمة داون"، قررت سوزان طلعت، أن تخضعها لبرنامج تأهيلى، يتضمن الإلمام بأصول "إتيكيت" التعامل، بما يتناسب مع عمرها، حتى تمنع من يتواصل معها أن يتعامل بطريقة تتسم بالشفقة أو قلة التقدير: "لازم تتعلم تاكل وتشرب وتتكلم بشكل صحيح، كأنها شخص طبيعى، حتى لا يتجنبها أو يشفق عليها أحد، وطبعًا المهمة تحتاج إلى وقت طويل، لكنها جزء من التأهيل الخاص بها".

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هناك عدة أمور يمكن من خلالها مساعدة "ذوى القدرات"، دون إحراجهم أو تعريضهم للأذى البدنى أو النفسى، وضحتها دينا ماهر، مدربة الإتيكيت، أهمها:

الاستئذان قبل تقديم المساعدة لهم، والتى تكون بقواعد معينة.

التعامل بشكل طبيعى.

الحرص على عدم التلفظ بكلمات أو تصرفات تجرح مشاعرهم.

"ممنوع تعليق الشنط فى الكرسي المتحرك، واستئذان الكفيف قبل مساعدته على عبور الطريق، كما يجب أن تمسكه من الرسغ حتى الكوع، وفى حال الوجود على مائدة، يجب تقديم الطعام إليه بشكل متقطع لسهولة تناوله، كما يجب إعطاء الأولوية لهم فى وسائل المواصلات".