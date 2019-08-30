تشهد أحداث مهمة وجيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد مع وجود الشمس والكواكب في البيت السابع بيت العمل والمثابرة والمجهود على كافة الاصعدة لكن بالرغم من التناقضات والتغييرات والمفاجآت المهنية والمالية التي تحملها الشمس مفي مواجه برجك سوف تفرح بالاجواء الفلكية للقمر من برج الميزان يومي السبت والاحد وترتاح من ضغوط مزعجة وتتحسن نفسيتك وتنقلب الامور لصالحك وتتصالح مع نفسك قد يكون هنالك فرص جيّدة تساهم في حسم الأمور لصالحك تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج العقرب الصديق بين الاثنين والاربعاء ناقش وكرر محاولاتك كي تحقق اهدافك فترة قوية تجعلك تنتصر وتحقق احلامك فترة تفتح امامك باب المساومات والنجاحات تتمتع خلالها بالحظ والافكار البناءة والقدرة على خوض الامور الجديدة فتكون خلاق ومبدع فترة تحمل الحظوظ العالية والنجاح والدعم ومهما كان حقل اختصاصك فتلاقي افضل الحلول لأصعب المشاكل بسرعة وذكاء فلا عجب إذا طرح إسمك لتستلم مركزاً متقدّماً.لكن سوف تتعقد الامور وتتعرقل الاعمال وتتراجع الحظوظ يومي الخميس والجمعة تحت تاثير المربع الفلكي القاسي بين برجين اخصام مع برجك العذراء والقوس فتعيش ايام متطلبة تضطر للسهر والعمل بجهد ولن يسهل عليك إقناع الآخرين بحججك وستجد نفسك في آخر النهار مرهقاً ومتوتراً فحاول ألا تخلط بين أجواء المكتب والبيت، دع مخاوفك المهنية في المكتب وانتبه الى سلامتك الصحية والجسدية والمعنوية

عاطفياً: تكثر النقاشات الحادّة تحت تاثير كوكب الحب المعاكس لبرجك من العذراء والتي قد تثير عصبيتك واستياءك. تميل الى معاملة الشريك بعدائية تكون مشغولاً إلى درجة أنك قد تنسى الأولويات الشخصية فتقع المشاكل التى أنت بغنى عنها أنصح لك عدم إهمال المتطلبات العائلية والمنزلية حذار الخلافات القاسية ولا تكن أنانياً للعازب ان الجو العاصف يدعوك الى الحكمة في التصرف بوعي والابتعاد عن الكلام الجاف والالتزام بالواجبات على اكمل وجه.

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هيدي كانت توقعات اسرار الفلك لها الاسبوع من السبت 31 آب أغسطس الى الجمعة 6 أيلول سبتمبر اسبوع موفق اتمناها للجميع موعدنا بتجدد السبت الجاية من هلق لوقتها تضلو بخير.

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