تشهد أحداث مهمة ومؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: وجود الكواكب في اماكن ممتازة في برج العذراء تساعدك وتقدم لك الدعم بحيث سيكون بانتظارك هناك إيجابيات كثيرة وفرص متنوعة لتحسين الجوّ العام وتلطيفه، لا سيما يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الهوائي الصديق فتكون من الابراج الاكثر حظا بحيث تسمح لك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة وبترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها باستطاعتك عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة، ولن يدعك الحظ وحيدًا هذه المرّة، بل يقف الى جانبك، فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا او حبيبًا متفانيًا. تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى العقرب الى مواجهة برجك بين الاثنين والاربعاء الذي يحمل معه المعاكسات والتحديات والتراجع في نوعية الحظوظ من اسوأ ايام الاسبوع لذلك كن صادقا مع نفسك ومع الآخرين فأنت لست بحاجة الى مفاجات وتطورات معقدة، كما انك كليًّا بغنى عن الاتهامات والإشاعات المغرضة، ومن الافضل التكيّف مع الجو الهادئ والبطء واستغلاله في درس الامور والمعطيات وحاول ان تتقبل الامر الواقع.ترتاح من الاجواء المتشنجة لحظة وصول القمر الى القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء يومي الخميس والجمعة ينتهي الغموض وترتاح من الافكار السوداء والمتشائمة الاجواء مريحة تحمل انفراجات تفاهم وتفرح لتعاطف وتأييد فثمة لقاءات غنية تفتح امامك ابواب السفر فتكون التاثيرات كبيرة وايجابية وتتميز بدقة الملاحظة وتتشجع على توسيع دائرة تحركاتك انها ايام تقدم واستثمار.

عاطفياً: ستسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي الى مزاجك الرصين وطباعك المرنة. تتقبل أفكاره وملاحظاته، لا تؤثر بك الضغوط فأنت تتمتع حاليّاً بحماية فلكية من كوكب الزهرة في برج العذراء الصديق فتعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات وستكون أنت بالتالي مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة. يفرح العازب لظهور فرصة اجتماعية واعدة بتعارف وربّما بالفعل يلتقي بمن يلفت نظره وينسجم حاليًا مع مواليد الجوزاء والاسد.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

.