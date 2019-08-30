منها "ركن الملك" و"الطيران".. 4 متاحف "ممتعة" قد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

توفر عدد من المتاحف فرصة التنزه لك ولأطفالك، حيث تتضمن العديد من المعلومات التاريخية والحربية، كما توفر فرصة ممارسة بعض الأنشطة.

يستعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المتاحف التي قد تغيب عنك إذا ما شعرت بالحيرة نحو الأماكن التي تريد الذهاب إليها للتنزه أنت وأطفالك.

1- متحف القوات الجوية

يقول محمد طه مدير العلاقات العامة بالمتحف، إنه تم افتتاح المتحف عام 2016 وهو عبارة عن عرض خارجي للطائرات، يتضمن العديد من أنواع الطائرات، والهدف منه هو تعريف الناس بتاريخ وأمجاد القوات الجوية ، منذ عام 1932 حتى الآن، كما هو الحال للقوات المسلحة.

كما يتضمن المتحف صالات لعروض داخلية وخارجية، الخارجية المكشوفة تتضمن جميع أنواع الطائرات بداية من الطائرة التايجر موث، والمقاتلة، المقاتلة خاصة، هليكوبتر، نقل، وطائرات التدريب.

أما العروض الداخلية تضم المكتبة الإلكترونية، والقاعة الرئيسية "المجد" وتتحدث عن معركتي أكتوبر والمنصورة الجوية، كما يوجد عدد من الفتارين التي تعرض تاريخ حروب القوات الجوية على مدار السنوات الماضية، مثل حرب اليمن، الاستنزاف، وحرب اكتوبر، كما يتضمن بعضها عددا من النياشين التي حازت عليها القوات الجوية، فضلا عن صالة بها غرفة عمليات القوات الجوية التي أقيمت خلال حرب أكتوبر.

وأكد "طه"، لـ"الخليج 365"، أن يوجد كذلك قاعة تضم صورة شهداء القوات الجوية منذ عام 1956 حتى الآن، كما هناك في منتصف بهو المتحف ماكيت كامل للمتحف بكافة أجزائه، كل ذلك على مساحة 58 ألف متر مربع، وتم تصميم البوابة الرئيسية للمتحف على هيئة طائرة، والبوابة الفرعية للدخول على هيئة محرك طائرة.

وعن أوجه الاستمتاع للزائرين، أضاف مدير العلاقات العامة، أنها تتمثل في رؤية الزائرين لنحو 32 نوعا من الطائرات بما في ذلك إف 16، كما يوجد أكبر طائرة هليوكوبتر كبيرة يمكن للزائرين الدخول إليها ومشاهدة بعض المعروضات عن فريق ألعاب القوات الجوية، فضلا عن وجود قاعة طائرة إف 16 تعرض فيلما عن المعالم السياحية بمصر من القاهرة لأسوان، ويشعر الزائد خلال العرض وكأنه يشاهد الفيلم من فوق السحاب، يعرف هذا العرض باسم "محاكي الطائرة"، تبلغ رحلتها 20 دقيقة، بالإضافة إلى ورش للأطفال يتعلمون خلالها كيف يشكلون طائرة.

يبلغ سعر تذاكر الزيارة 30 جنيهًا للفرد والأطفال أقل من 10 سنوات مجانا، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية.

المواعيد من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة عصرا، ما عدا الثلاثاء العطلة الأسبوعية

العنوان: القاهرة، شارع صلاح سالم، قاعدة ألماظة الجوية بجوار مجمع الجلاء العسكري، أمام الكلية الحربية.

2- متحف ركن الملك فاروق

يقع على النيل مباشرة على بعد 6 كم غرب مدينة حلوان على جانب الطريق الذي يصل بين القاهرة وحلوان، وهو عبارة عن استراحة ملكية شيدت عام 1941، تم افتتاحها على أيدي الملك فاروق بعد التشييد بعام، وفقا لصفحة المتحف على موقع التواصل "فيسبوك" وموقع وزارة الآثار المصرية.

تم تصميم الاستراحة أو الركن على هيئة قارب تغطي جوانبه ستائر تشير إلى أشرعة المركب، يوجد بها مدرجات على شاطئ النيل مباشرة بهدف الاستمتاع بمنظر الماء والصيد، يتضمن هذا الركن مساحة خضراء تحتوي على بعض الزهور والأشجار، يحيط بها حائط من الأحجار الجيرية، من بين تلك الأشجار 33 شجرة للمانجو من أندر أنواعها في مصر، تم جلبه للقصر الملكي من ألبانيا.

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ويتضمن المتحف مجموعة نادرة من المقتنيات الملكية مثل التحف واللوحات والتماثيل، ويستقبل المتحف العديد من الزائرين لممارسة بعض النشاطات وعرضها هناك، مثل متحف المحمل المصري المؤقت، الذي يقوم بتعريف الزائرين بتاريخ كسوة الكعبة، كما يقودهم لجولات يتعرفون خلالها عن تاريخ المتحف.

يفتح المتحف أبوابه بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بأسعار تذاكر 5 جنيهات للطلبة المصريين، و10 جنيهات للمصرين غير الطلاب، و40 جنيها للأجانب، و20 جنيها للطالب الأجنبي.

العنوان: كورنيش النيل، بجوار عزبة الوالدة، مدخل مدينة حلوان.

3- المتحف القومي للحضارة

يقع هذا المتحف وفقا لموقع وزارة الآثار المصرية بالقرب من حصن بابليون بقلب مدينة الفسطاط في مصر القديمة، بدأ العمل بهذا المتحف عام 2002، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تحكي مراحل الحضارة المصرية المختلفة، ويضم العديد من المعارض التي تتناول موضوعات مختلفة عن النيل والثقافة والمجتمع، فضلا عن معرض خاص بالموميات الملكية.

يضم المتحف أيضا أبنية ترفيهية وخدمية، حيث يوجد به مركزا بحثيا لعلوم مواد الترميم، ويستقبل المتحف العديد من الحفلات والأنشطة الثقافية.

مواعيد المتحف من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

أسعار التذاكر: 10 جنيهات للمواطنين المصريين، و5 جنيهات للطلبة المصريين، بينما تبلغ تكلفتها 60 حنيها للأجانب بينما تبلغ 30 جنيها فقط للطلاب الأجانب، وفي حالة الرغبة في تصوير بعض الأماكن بالمتحف لابد من دفع رسوم بقيمة 50 جنيها.

العنوان: عين الصيرة، الفسطاط، مصر القديمة، القاهرة

4- متحف الإبداع للطفل

وفقا لموقع المتحف على "فيسبوك" يتضمن قاعة صغرى تسع 50 فردا مخصصة لإقامة الندوات والمؤتمرات، كما يوجد القاعة الكبرى مرفق بها حديقة بها العديد من الزهور والأشجار، فضلا عن المسرح الذي يتم عرض بعض المسرحيات فيه، بالإضافة إلى مكان يطلق عليه البرجولة يقع في منتصف حديقة المتحف، يوجد كذلك التراس وهو منطقة ألعاب مجانية للأطفال.

المواعيد: يوميا على مدار الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.

التذاكر: بقيمة 25 جنيها شاملة الحديقة ومنطقة الألعاب فقط، و50 جنيها تشمل جولة الحديقة وزيارة الدور الأول من المتحف ومنطقة الألعاب.

يوجد تذكرة بقيمة 70 جنيها تشمل جولة الحديقة مع زيارة دورين من المتحف ومنطقة الألعاب، وأخرى بقيمة 20 جنيها تضاف إلى إحدى الأسعار السابقة لممارسة أحد الأنشطة بالمتحف.

العنوان: 34 شارع أبو بكر الصديق، مصر الجديدة، القاهرة