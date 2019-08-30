مصمم أزياء يدشن مبادرة لدعم الخامات المصرية: أفضل الأقمشة بوكالة البلح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد
عادة ما يتسابق مصممي الأزياء للخروج بأزياء مميزة وراقية، ولن يحدث ذلك بابتكار ورسم تصاميم فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على جودة الخامات والأقمشة المستخدمة، والتى يحرص العديد منهم على استيرادها من خارج مصر، رغم وجودها في الداخل.
في إطار الحرص على تشجيع الصناعات المحلية، والاعتماد على الخامات المصرية، دشّن مصمم الأزياء أحمد المغازي، مبادرة لدعم الصناعة والتصميمات بالخامات المصرية، مؤكدًا أن الخامات المصرية أفضل من المستوردة.
وقال "المغازي" لـ"الخليج 365"، إنه يحرص على تعليم مصممي الأزياء المبتدئين "الهاند ميد"، وكيفية الاعتماد على العمالة والخامات المصرية، وخاصة أن مصر تمتلك أفضل الأقمشة التى تتميز بجودتها العالية.
وأضاف أن بعض المصممين يلجأون لاستخدام الخامات المستوردة كنوع من الاستعراض، رغم توافرها في مصر بأسعار أقل، متابعًا: "من الواجب علينا كمصممي أزياء التركيز على تصميم موديلات تعتمد بالكامل على الصناعة المصرية".
وتابع أن أفضل الأقمشة والخامات يمكن شرائها من وكالة البلح، وشارع حسنين هيكل في مدينة نصر.
وكانت الفنانة راندا البحيري، أطلت بفستان باللون الأبيض، من توقيع أحمد المغازي، حرصًا منها على تشجيع الحملة والظهور بإطلالة رائعة بلمسات مصرية.
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