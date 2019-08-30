كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 10:37 مساءً - أصبحت النساء في عصرنا الحالي يفضلن الأسلوب العملي والمريح عن الأسلوب الرسمي، والذي من الممكن أن يسبب ازعاجا أحياناً، ولاسيما فيما يتعلق بالأحذية، حيث كثيرات منهن أصبحن يفضلن اعتماد الأحذية العملية من دون كعب مع مختلف الإطلالات، ولهذا فإن الكثير من الدور العالمية بدأت بتقديم تصاميم من الأحذية المريحة ضمن مختلف مجموعاتها، وبشكل خاص الأحذية الرياضية باللون الأبيض، والتي لاقت رواجاً بين صفوف مختلف النساء ولاسيما الفاشينيستا. وقد جمعنا لك اليوم بالصور إطلالات متنوعة للفاشينيستا العربيات، وقد نسقن بها الأحذية الرياضية البيضاء. شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار.



مرام زبيدة في تنسيق في الجينز والحذاء الرياضي الأبيض

مرام زبيدة نسقت جينز مع حذاء رياضي أبيض



اعتمدت مرام زبيدة لوك شبابيا كاجوال وعصريا نسقت فيه جينز خصر عالٍ باللون الأزرق الداكن، مع قميص مقلم باللونين الأزرق والأبيض وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي باللون الأبيض من “غوتشي” Gucciوحزام من الجلد له بكلة ذهبية وحقيبة يد من الجلد الأسود ونظارات شمسية بتصميم عصري.



العنود بدر في تنسيق شبابي في التنورة والحذاء الرياضي

فوزازا اعتمدت حذاء رياضي أبيض بأسلوب شبابي لافت





العنود بدر نسقت الحذاء الرياضي الأبيض بأسلوب شبابي لافت، حيث اختارته مع التنورة التي اعتمدتها باللون الأصفر بقصة ميدي وصل طولها أسفل حد الركبة، وتيشرت قطنية باللون الأبيض. وأكملت اللوك بنظارات شمسية بقصة الطيار وبعض المجوهرات الذهبية.





لانا الساحلي اختارت الحذاء الرياضي الأبيض مع الفستان الماكسي

لانا الساحلي في فستان ماكسي مع حذاء رياضي أبيض





لانا الساحلي، المعروفة بخياراتها المميزة، نسقت الحذاء الرياضي الأبيض الذي اختارته من "فالنتنيو" Valentino والمصنوع من الجلد والمزين بالريش وحبات الكريستال البراق مع فستان ماكسي معرق بألوان تجمع بين البنفسجي والأخضر والأبيض، وحقيبة كتف كبيرة من "فالنتينو" Valentino أيضاً.



تعلمي طرق تنسيق الحذاء الرياضي الأبيض بأسلوب الفاشينيستا العربيات، لمختلف المناسبات.

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