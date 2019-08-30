فساتين بفتحة للساقين آخر صيحات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 10:37 مساءً - يبدو أنّ موضة الفساتين الطويلة مع فتحة للساقين، ستكون آخر صيحات الموضة لعام 2020، حيث بدا واضحًا اهتمام الدور العالمية للأزياء بطرح هذه الصيحة التي تناسب اطلالات النهار والمساء بحدّ سواء، وفقًا لذوقكِ الخاص وطبيعة اطلالاتكِ التي تفضلينها في مناسباتِك.

وعند اختيار موضة الفساتين الطويلة مع فتحة للساقين، أنتِ أمام خيارات كثيرة وواسعة وتتناسب مع جميع الأذواق، إذ يمكنكِ اختيار الفساتين الطويلة المزخرفة مع فتحة للساقين في ساعات النهار، حيث ستمنحها الزخرفات وطبعات الورود المنقوشة والملونة رونقًا مميزًا وحيوية مميزة.

كما يمكنكِ التألق بصيحة الفساتين الطويلة مع فتحة للساقين العالية من الجانبين، مع التصميمات التي تأتي بالياقة العالية مع القماش المتطاير على الجانبين، إضافة إلى الفساتين الطويلة الحريرية مع فتحة للساقين العصرية والفاخرة، مع القصة غير المستقيمة من الأمام، وتفاصيل الكاب المنسدلة بأقمشة حريرية من الخلف.

كما يمكنكِ أن تختاري الفساتين الطويلة مع فتحة للساقين بتصميم اللون الواحد، الذي يأتي طويلًا من جهة واحدة وقصة الأكتاف المكشوفة.

وقد اخترنا لكِ الخليج 365 بعض صور الفساتين الطويلة مع فتحة للساقين من النجمات ودور الأزياء، لتستوحي منها التصميم الذي يعجبكِ أكثر لترتديه في اطلالاتكِ المقبلة.



دانييلا رحمة بفستان من زهير مراد

دانيلا رحمة بفستان من زهير مراد



تألقت دانييلا رحمة بفستان باللونين الأبيض والأسود من تصميم زهير مراد، وبفتحتين للساقين، ما أعطى اطلالتها حيوية وأنوثة مميزة.



جنيفر لوبيز بفستان من دايفيد كوما David Koma

جينفير لوبيز بفستان من دايفد كوما David Koma



ظهرت النجمة جنيفير لوبيز في فيديو أغنيتها Medicine باطلالة مميزة، حيث تألقت بفستان أسود مطرز بالفضي من تصميم دايفيد كوما David Koma مع فتحتين أظهرتا قوامها الممشوق، ونسقت مع هذا اللوك جزمة مزينة بالشرابات من تصميم فيليب بلين Philipp Plein.



Ciara بفستان من Stephane Rolland

Ciara بفستان من Stephane Rolland



خلال حفل American Music Awards بدورته الـ44 الذي أُقيم في لوس أنجلوس، تألقت النجمة العالمية Ciara بفستان من Stephane Rolland تميز بفتحة الساقين الرائجة.

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هيفاء وهبي بفستان من إيلي صعب

هيفاء وهبي بفستان من ايلي صعب



تألقت النجمة هيفاء وهبي بفستان مميز باللون الأزرق مع فتحات جانبية من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال حضورها حفل زفاف نجل الأخير.

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