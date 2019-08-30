صور المجوهرات المزينة بأحجار كريستالية مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 10:37 مساءً - الحقيقة أن الكريستال لطالما أحيطت به الأساطير والاعتقادات الأسطورية، نظراً لجماله ولمعته التي تخطف الأبصار، حتى إنّ هناك موروثًا يقول بأن نحت الجماجم الكريستالية يصل بمن يملكها إلى درجات أعلى من الوعى فقط بتأمّلها.

لا يمكن للمجوهرات المزينة بأحجار كريستالية أن تغيب عن ساحة الموضة في أي موسم. وفي ربيع وصيف 2019 عادت لتفرض نفسها بشكل لافت وأجمعت عليها دور عالمية كبرى. هذه التصاميم التي تعكس أنوثة على كل من ترتديها وتبعد كل أشكال المبالغة. لذا تعرفي الى أهم العلامات التي اعتمدتها وكيف يمكن أن تنسقيها مع أزيائك هذا الصيف.

Kenneth Jay Lane

اجماع عالمي على مجوهرات الكريستال

يبدو أن توارد الأفكار بين المصممين كان كبيراً هذ المصمم، بحيث أجمع غالبيتهم على ادخال حجر الكريستال الى تصاميم هذا الموسم وأتى بأشكال متنوعة وعديدة تبعاً لتصور كل دار. فبرزت لدى روزانتيكا وبيبا سمول وكينيث جي لين وغيرهم كثر… وقد لاحظنا بروز الأحجار الكريستالية الكبيرة بينما الصغيرة منها دخلت الى تصاميم أخرة بشكل متناغم وجميل.

كيف تنسقين الأحجار الكريستالية؟

Pippa Small



ان عملية تنسيق المجوهرات المصنوعة من الكريستال ليست بالأمر الصعب لكن عليك أن تراعي بعض القواعد عند ارتدائها:

- يمكنك أن تنسقي أكثر من قطعة مزينة بالكريستال في آن واحد، اذ أنها ستتناغم مع بعضها البعض بشكل جميل.

- في حال كانت الأحجار الكريستالية صغيرة، فيمكنك تنسقيها مع أي أنواع وأشكال مجوهرات أخرى ولن تظهري بأسلوب مبالغ به.

Loren Stewart



- ارفعي شعرك عند التزين بأقراط كريستالية لكي تبرزيها وتسلطي الضوء عليها.

- في حال كانت أزيائك مزخرفة ومنقشة وتحتوي على تفاصيل كثيرة، فننصحك بالتوجه نحو مجوهرات كريستالية صغيرة وناعمة لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به والعكس صحيح، فكلما كانت أزيائك محايدة وناعمة كلما كان لديك حرية الاختيار والتنويع في مجوهراتك.

- في حال كنت غير معتادة على ارتداء مجوهرات من الكريستال وتظنيها براقة جداً، فيمكنك الاكتفاء بقطعة واحدة في البداية الا أن تعتادي عليها.

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