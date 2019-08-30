عودة لصيحة الحقائب الكبيرة من وحي الفاشينيستا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 10:37 مساءً - عادت الحقائب كبيرة الحجم لتطرح بنفسها وبقوة في عالم الموضة، بعدما سيطرت حقائب "المايكرو" و"الميني" على موضة الحقائب لمواسم عدّة. و تفرض الحقائب الكبيرة هذا الموسم حضوراً قوياً على مشهد الموضة، فكبرى دور الأزياء قدمت تصاميمها المختلفة، التي يجمعها الحجم الضخم.
فمنذ أيام قليلة، شهد عالم الموضة هجمة على الحقائب الصغيرة للغاية، وهي صيحة رأيناها تجتاح لوكات الفاشينستا العربيات من مختلف البلدان واللواتي واكبنها بطرق احترافية بالرغم من أن البعض قد يراها غير مجدية لكون مثل هذه الحقائب في الغالب لا تتسع لشيء ولا حتى الحاجات الضرورية. وفي المقابل، يشهد عالم الموضة وإطلالات المؤثرات على إنستقرام عودة لصيحة شنط كنا قد اعتقدنا أنها في طريقها الى الزوال وهي موضة الحقائب الكبيرة.
تفاصيل وديكورات
هذه الحقائب التي كانت في الماضي تعتبر أساسيات لوكاتك وينظر اليها البعض الى أنها كلاسيكية وتقليداً منذ أعوام وبأن ستايلها بات ماضي ولا يتناسب مع موضة العصر، عادت اليوم الى الواجهة مع إطلاق مختلف الدور العالمية لتصاميم مذهلة منها وركوب المؤثرات العربيات هذا القطار واستعراضها في صورهن بشكل كبير. في الحقيقة، وفي حين أنك قد تفكرين بأن استثمار أموالك في هذه الحقائب غير مجدي لكونها مملة مع لوكاتك، إلا أنها في الوقت الحالي متوفرة بتفاصيل وديكورات مفعمة بالإبداع كفيلة بأن تعيد لهذه الصيحة مكانتها في عالم الموضة. فإلى جانب كونها عملية للغاية فيما يتعلق باتساعها للكثير من مقتنياتك الأساسية منها وغير الأساسية، هي أيضاً حليفك المثالي للسفر، وللخروجات برفقة الأولاد بحيث بإمكانك وضع فيها بعض من حاجاتهم أيضاً.
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