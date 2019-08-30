بعد حصوله على أفضل لاعب.. والدة أحمد الأحمر: "ابني دائما بيقدم أفضل ما عنده"

أعربت فاتن الأحمر، والدة لاعب يد الزمالك أحمد الأحمر، عن سعادتها بفوز نجلها بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك ونيويورك سيتي ضمن بطولة كأس العالم للأندية، قائلة لـ"هن" إنه "دوما ما يقدم أفضل ما لديه مع نادي الزمالك، حتى وإن كان مُصابا".

واستطاع أحمد الأحمر، نجم كرة اليد، بالفريق الأول لنادي الزمالك، اقتناص جائزة أفضل لاعب، في المُباراة التي جمعت بين الفريق، ونظيره نيويورك سيتي الأمريكي، ضمن مُباريات كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض.

وكانت والدة اللاعب، في تحدثت في تصريحات سابقة لـ "هن"، عن طقوس واستعدادات نجلها للمُباريات الهامة، مؤكدة أنه قبل المُباريات عادًة، لا يفضل الحديث كثيرًا، ويبقى وحده لفترات طويلة، من أجل التركيز، قائلة: "بيطمنا عليه عن طريق النت، وبيطلب مني أدعيله وأدعي لفريق الزمالك، وبنرجع نتكلم بعد البطولة بشكل عادي".

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وأضافت خلال حديثها لـ "هُن" إن الأحمر يتسم بالهدوء والثبات الإنفعالي، الذي يقوده دومًا لحصد البطولات مع فريقه، قائلة: "لولا هدوءه وثباته الانفعالي مكنش قدر يقود فريقه للمكسب أو يحصد تلك الجوائز".

بداية مشوار الأحمر مع الزمالك

"دخلت بابني أحمد نادي الزمالك وهو عمره أسبوع، لأجل والده مصطفى الأحمر، الذي يعمل حاليًا قائد منتخب مصر لكرة اليد".. هكذا سردت السيدة فاتن، مشوار الأحمر، مؤكدة أن نجلها استمر يلعب كرة يد وكرة قدم، حتى وصل للمرحلة الإعدادية، بعدما تنبأ له المدربون بمستقبل كبير.

وعن اختياره لكرة اليد، أكدت أن والده كان يرغب أن يستمر "أحمد" في كرة القدم، إلا أن الأخير هوى كرة اليد، قائلة: "وقفت مع رغبة ابني وشجعته إنه يكمل في كرة اليد".

يذكر أن نادي الزمالك، استطاع الفوز على الفريق الأمريكي بنتيجة 38-24، ليُلاقي الفريق الأبيض، الدحيل القطري، غدًا، في إطار البطولة.